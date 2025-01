De Zerbi tient son nouvel attaquant, c’est la folie à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présenté comme l’un des plus grands espoirs à l’OM, Robinio Vaz est entré en jeu dimanche soir contre Strasbourg (1-1). L’occasion pour le jeune attaquant de se mettre en valeur sur la pelouse du Vélodrome. Au point d’avoir impressionné ses coéquipiers et son entraîneur Roberto De Zerbi qui ne tarissent pas d’éloges pour Robinio Vaz.

C'est le joueur qui monte du côté de l'OM. Déjà très en vue lors de son entrée en jeu contre Lille en Coupe de France, Robinio Vaz a cette fois-ci remplacé Neal Maupay dès la mi-temps lors du match nul contre Strasbourg dimanche soir (1-1). Une entrée en jeu très remarquée en l'absence d'Elye Wahi, poussé au départ par la direction marseillaise. Robinio Vaz pourrait donc en profiter pour se faire une place encore plus importante à l'OM. Pierre-Emile Hojbjerg valide d'ailleurs les premiers pas du jeune attaquant olympien.

Robinio Vaz le nouveau crack de l'OM

« J’ai bien aimé sa prestation. C’est un gars qui veut s’améliorer et donner quelque chose à l’équipe. Comment il prend les actions, c’est assez beau à voir. Il inspire les autres dans sa manière à montrer comment aborder le match avec tranchant et envie », déclare le milieu de terrain de l’OM au micro de DAZN, avant que Roberto De Zerbi ne s’enflamme à son tour en conférence de presse.

De Zerbi très élogieux

« Je fais jouer les joueurs qui le méritent le plus de mon point de vue. Ce soir, avec l'absence d'Elye Wahi et le fait que Neal Maupay, qui est un de mes joueurs préférés, ce soir était peut-être un petit peu moins lucide, c'était quand même le troisième match d'affilée aussi qu'il jouait. Je pensais qu'il méritait. Robinio apporte de l'énergie, il a fait un bon match et il est un joueur très fort. Après, c'est sûr que c'est un garçon de 2007, donc il faut réussir à le gérer au mieux. Mais je l'avais déjà dit, je n'ai pas peur de faire jouer les jeunes. J'ai même eu le doute ce soir de le faire débuter ou pas », confie le coach de l’OM.