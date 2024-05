«De la m***e», un joueur de l’OM craque en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mauvaise opération pour l'OM. Battue sur la pelouse du Stade de Reims ce mercredi soir (1-0), l'équipe de Jean-Louis Gasset a perdu l'opportunité de rejoindre l'OL et le RC Lens au classement. Après le coup de sifflet final, Leonardo Balerdi n'a pas manié la langue de bois. Le défenseur argentin a poussé un gros coup de gueule devant les journalistes.

L'OM s'éloigne de l'Europe. En match en retard de la 32ème journée de Ligue 1, le club marseillais s'est incliné sur la pelouse du Stade de Reims. Il faudra un miracle et un sacré concours de circonstances pour que l'OM participe à une compétition européenne la saison prochaine.

« On n’est pas à la hauteur »

Après la défaite de son équipe, Leonardo Balerdi n'a pas mâché ses mots en zone mixte. « Il n’y a pas d’explication, on n’est pas à la hauteur, je ne sais pas… Les supporteurs et le club méritent beaucoup mieux. C’est un peu à l’image de toute notre saison, il faut l’assumer. On a fait de la merde. Par amour propre, il faut gagner le dernier match » a lâché le défenseur argentin au micro de Prime Vidéo.

L'Europe s'éloigne pour l'OM

Huitième au classement, l'OM va devoir l'emporter face au Havre dimanche et espérer une défaite du RC Lens et/ou de l'OL pour atteindre une place qualificative pour une compétition européenne.