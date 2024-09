Coup dur pour cette recrue de l'OM

Amadou Diawara

Après une saison compliquée au RC Lens, Elye Wahi a rejoint l'OM lors du dernier mercato estival. Toutefois, le crack de 21 ans vit déjà un premier coup dur à Marseille. Victime de problèmes musculaires depuis le début de la semaine, Elye Wahi est incertain pour le duel face à l'OGC Nice.

Il y a un peu plus d'un an, le RC Lens a finalisé le transfert d'Elye Wahi, offrant environ 30M€ au Montpellier HSC. A la peine chez les Sang-et-Or, le buteur de 21 ans a fait ses valises lors du dernier mercato estival. En effet, Elye Wahi a signé à l'OM, et ce, pour une somme proche de 25M€, plus 5M€ de bonus.

Mercato : L’OM tente un gros coup, la réponse est brutale https://t.co/EmIHjsq6oq pic.twitter.com/Y1lHds4li5 — le10sport (@le10sport) September 13, 2024

Wahi souffre de pépins musculaires

Arrivé à l'OM il y a peu, Elye Wahi vit déjà un premier coup dur à Marseille. Comme annoncé par Roberto De Zerbi ce vendredi après-midi en conférence de presse, il y a un gros doute sur la présence de son numéro 9 contre l'OGC Nice ce samedi.

Wahi : L'OM va trancher ce vendredi soir

D'après les indiscrétions de Florent Germain, divulguées dans le Super Moscato Show de RMC Sport, Elye Wahi souffre de problèmes musculaires depuis le début de la semaine. Présent à l'infirmerie, l'attaquant de l'OM ne serait pas forfait à 100% pour le moment. En effet, la décision de le convoquer pour affronter l'OGC Nice devrait être prise ce vendredi soir. Affaire à suivre...