Coup dur à l’OM, il peut en profiter

Arnaud De Kanel

En plus de Jonathan Clauss, sorti à la mi-temps et remplacé par Amir Murillo, l'OM a également perdu Pau Lopez. En proie à de grosses difficultés sur le terrain depuis le début de la saison et pas au mieux mentalement, le portier espagnol risque donc de libérer la voie pour son compatriote Ruben Blanco.

Pau Lopez vit un début de saison très délicat. Loin d'être impérial, le portier espagnol traverse des moments compliqués. « Le mois d'août a été compliqué pour moi, individuellement, mentalement avec moi-même. Je parlerai de ça après la saison. J'aimerais partager avec vous tout ce qu'il s'est passé dans ma tête et dans ma vie, mais ce n'est pas le moment », confiait le gardien de l'OM jeudi en conférence de presse. Rien ne s'est arrangé pour lui samedi soir, car il a été contraint de sortir sur blessure. Ruben Blanco a donc une grosse carte à jouer.

L'OM est interpellé par son bourreau https://t.co/EMI46D2NCW pic.twitter.com/EY6jdBpVg1 — le10sport (@le10sport) October 22, 2023

Lopez blessé face à Nice

En conférence de presse après la rencontre, Gennaro Gattuso ne s'est pas montré très rassurant pour Pau Lopez. « Pour Lopez, on évaluera demain (ce dimanche), mais apparemment c’est musculaire », confiait le coach de l'OM. « C'est une grosse perte pour nous, pour toute l'équipe », ajoutait Ismaïla Sarr. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres, et ce n'est pas Ruben Blanco qui dira le contraire.

Enfin une vraie opportunité pour Blanco ?

On ne l'avait plus revu depuis la tristement célèbre séance de tirs aux buts face au Panathinaïkós en août dernier. Rentré à l'heure de jeu pour pallier à la blessure de Pau Lopez, Ruben Blanco pourrait bien enchainer dans les jours à venir. Tout dépendra de la gravité de la blessure de son compatriote bien entendu, mais depuis le temps qu'il ronge son frein, l'Espagnol voit enfin le bout du tunnel. Une opportunité en or est en train de s'offrir à lui. S'il venait à jouer et à donner satisfaction, Blanco pourrait gagner du crédit aux yeux de Gennaro Gattuso, qui n'a pas été impressionné par Lopez pour le moment.