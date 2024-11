Clash à l’OM, un départ bientôt annoncé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le conflit entre Jean-Pierre Papin (entraîneur de l'équipe réserve) et Ali Zarrak (responsable du groupe Pro 2 de l'OM) pourrait se régler par un départ. Ces dernières heures, Pablo Longoria a reçu les principaux intéressés dans son bureau et devrait trancher ce lundi. Un départ de l'ancien Ballon d'Or ne serait pas exclu.

Un conflit interne perturbe le quotidien de l’OM et s’invite même dans la conférence de presse de Roberto de Zerbi à la veille d’une rencontre face au FC Nantes. Comme indiqué par L’Equipe, Jean-Pierre Papin, entraîneur de l’équipe réserve, se plaint du comportement d’Ali Zarrak, responsable du groupe Pro 2 et proche de Mehdi Benatia. « Moi, j’ai un problème avec une certaine personne et je ne m’en cache pas. Je suis coach et je ne peux pas accepter que cette personne-là choisisse mes cinq remplaçants. C’est inacceptable » a-t-il déclaré dans les colonnes de La Provence. L’ancien Ballon d’Or ne supporte plus l’ingérence de Zarrak qu’il assimile à du harcèlement moral.

Papin est sous surveillance policière

Au-delà de cette affaire, Papin a vu son quotidien chamboulé par ce climat délétère. « Ce qu’il faut savoir, c’est que depuis trois semaines, je vis avec trois voitures de sécurité devant chez moi et c’est insupportable à vivre. (…) Un jour, une moto avec deux mecs dessus s’est arrêtée et ils m’ont demandé de me casser d’ici. (…) La direction est au courant de tout, elle m’a aidé, a mis à ma disposition le service de sécurité, il n’y a aucun problème. Mais ça ne peut plus durer. Je ne peux pas vivre comme ça toute ma vie » a admis Papin.

Longoria est intervenu

La situation pourrait vite devenir intenable pour Papin, qui a été reçu par Pablo Longoria ce vendredi selon les informations de La Provence. Le président de l’OM s’est, aussi, entretenu avec Ali Zarrak et ce conflit pourrait prendre fin après le départ de l’un d’eux. Longoria devrait trancher lundi et un départ de Papin ne serait pas impossible.