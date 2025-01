C'est la guerre à l'OM, l'annonce imprévisible !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Arrière gauche de formation, Quentin Merlin a vu Roberto De Zerbi l'avancer à une place de piston lors des dernières rencontres. Le défenseur de 22 ans est donc en compétition avec Ulisses Garcia, puisque l'entraîneur italien se sert aussi du Suisse à ce poste. Les deux joueurs de l'OM sont donc en concurrence, même si tout se passe bien entre eux d'après Quentin Merlin.

Décevant en défense et parfois auteur de grosses erreurs, Quentin Merlin a vu Roberto De Zerbi le replacer dans un rôle de piston sur la gauche du terrain. L'ancien Nantais est très apprécié par l'entraîneur italien, qui veut continuer à miser sur lui. En conférence de presse, il s'est exprimé sur la concurrence avec Ulisses Garcia. Un rival avec lequel il a tout de même une bonne relation.

Une belle relation amicale

Pas présent sur la feuille de match lors des deux derniers matches de Ligue 1, Ulisses Garcia ne fait pas partie des joueurs privilégiés par Roberto De Zerbi depuis le début de la saison. Malgré tout, il pourrait refaire son apparition sur le terrain si Quentin Merlin n'est pas au niveau. « Avec Ulisses (Garcia), notre relation est simple. On est en concurrence, mais on s'entend très bien. On se donne des conseils, c'est sain entre lui et moi. On se pousse vers le haut, on veut aller le plus loin possible. On travaille pour jouer, donc on donne plus », explique le Français en conférence de presse ce vendredi.

Une hiérarchie déjà établie ?

Alors qu'il a vécu une saison à rebondissements sur le plan personnel, Quentin Merlin espère pouvoir garder sa place. « On veut montrer au coach et sur la hiérarchie, faut demander au coach, mais je pense qu'il met le meilleur joueur dans le onze après la semaine d'entrainement » poursuit celui qui a débarqué à Marseille l'hiver dernier. Pour le moment, cette concurrence établie entre les deux joueurs est plutôt pacifique.