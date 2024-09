Ce renfort veut transformer les joueurs de l'OM

Amadou Diawara

En quête d'un deuxième buteur après avoir recruté Elye Wahi, l'OM s'est offert les services de Neal Maupay. Arrivé en provenance d'Everton, l'attaquant de 28 ans apporte sa grosse mentalité dans le vestiaire marseillais, étant capable de jouer à la limite des règles pour faire gagner son équipe. D'ailleurs, Neal Maupay veut transmettre cette faculté à ses coéquipiers.

Lors du dernier mercato estival, l'OM a remplacé Pierre-Emerick Aubamayang par Elye Wahi. Pour venir épauler l'ancien buteur du RC Lens, Pablo Longoria a également recruté Neal Maupay. Un joueur malicieux.

«C'est quelque chose que j'essaie d'inculquer aux autres»

« Michail Antonio avait dit que vous étiez le joueur le plus détesté de Premier League ? Ah oui, il avait dit ça. Mais sincèrement, je ne le pense pas. Il faut demander aux autres joueurs. Après, si on parle du "joueur le plus chiant" (à affronter), je prends ça comme un compliment car c'est mon style de jeu. Je veux gagner et de la première à la dernière minute, je vais tout faire pour y arriver. Si on doit s'accrocher, si je dois faire une faute, être à la limite des règles, comme sur le but contre Nice où je pousse mais pas trop pour ne pas me mettre à la faute, je suis prêt à tout. (...) Je hais tellement la défaite que je fais tout pour gagner. Cette culture, ça se travaille un peu, mais personnellement, je l'ai toujours eue en moi », a confié Neal Maupay lors d'un entretien accordé à La Provence.

«Je peux amener cette "extra-motivation" à certains»

Dans la foulée, Neal Maupay a avoué qu'il voulait déteindre sur coéquipiers à l'OM. « Est-ce que vous essayez de transmettre cette culture dans le vestiaire ? Justement, j'essaie. Même si je ne suis pas le plus vieux, j'ai commencé tôt et j'ai pas mal d'expérience. C'est quelque chose que j'essaie d'inculquer aux autres. Je discute avec beaucoup de joueurs dans le vestiaire parce qu'on a un groupe jeune. D'ailleurs, ce que j'adore dans le foot, c'est qu'on vient de tous les horizons, de cultures différentes, mais qu'on peut tous se tirer vers le haut. Je peux amener cette "extra-motivation" à certains, qui eux-mêmes vont me transmettre autre chose », a conclu le numéro 8 de Roberto De Zerbi.