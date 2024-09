Mercato : «L’un des meilleurs du monde» a choisi l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir enchaîné les entraîneurs la saison dernière, l’Olympique de Marseille a voulu apporter de la stabilité avec Roberto De Zerbi, nommé durant l’été. Une arrivée qui a rapidement enflammé les supporters et convaincu les joueurs. Et parmi les adversaires du club phocéen aussi, on loue les qualités du technicien italien.

Le mercato estival très mouvementé de l’OM a débuté avec la nomination de Roberto De Zerbi sur le banc de touche. Un énorme coup réalisé par Pablo Longoria et Mehdi Benatia après avoir enchaîné les entraîneurs et les échecs la saison dernière. Après cinq journées, le technicien italien a déjà métamorphosé l’équipe et tentera dimanche de décrocher une nouvelle victoire afin de rester à la hauteur du PSG. Liam Rosenior se montre sous le charme de son homologue.

« L’un des meilleurs entraîneurs du monde »

« Roberto De Zerbi est, pour moi, l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Je n’aurai pas assez d’une conférence de presse pour dire tout le bien que je pense de lui, a affirmé l’entraîneur de Strasbourg en conférence de presse, rapporté par Le Phocéen. J’ai énormément de respect pour lui, c’est un plaisir de le voir entraîner l’Olympique de Marseille. Et Marseille est l’une des très grosses équipes du championnat, mais je veux que l’on garde la même approche, la même mentalité et que l’on reste positifs. On a une équipe qui joue avec beaucoup d’énergie, d’envie et qui fait des efforts les uns pour les autres. Tous les joueurs sont à l’écoute et donnent leur maximum sur le terrain. Je veux mettre en avant ce groupe, ce collectif et ne pas parler des individualités. »

« Il est super proche, comme une figure paternelle »

Dans le vestiaire de l’OM, on est impressionné par les méthodes de Roberto De Zerbi. « Je savais un peu à quoi m’attendre, mais le fait d’être ici et de le voir tous les jours, c’est encore un niveau au-dessus, confie notamment Neal Maupay ce samedi dans les colonnes de La Provence. C’est un fou de travail. Il vit pour le football, pour son équipe, et on le voit dans la relation qu’il a avec les joueurs. Il est super proche, comme une figure paternelle. Il va être dur, il n’y a pas un jour où il ne nous pousse pas à nous dépasser, mais c’est de la bienveillance car il essaie de tirer le meilleur de nous-mêmes. C’est un plaisir de travailler avec lui, même si c’est dur, car c’est le seul moyen pour arriver à ce qu’il essaie de mettre en place. C’est surtout à quel point il a le sens du détail. Dans sa tête, tout est calculé, carré. La moindre position sur le terrain, le moindre positionnement du corps, le pressing, où on doit être… Tout est comme dans un schéma. Il ne laisse rien au hasard. Quand on prépare une séance, il nous explique le but. Si on doit être à tel endroit, on ne peut pas être ailleurs. On me l’avait dit, mais de le voir au quotidien, c’est vraiment autre chose ».