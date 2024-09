Mbappé au plus bas, Griezmann se frotte les mains

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, Kylian Mbappé est devenu le nouveau capitaine de l’équipe de France, suite à l’arrêt de la carrière internationale de Hugo Lloris. Didier Deschamps a préféré confier le brassard au joueur du Real Madrid plutôt qu’Antoine Griezmann. Une décision que regrette une partie des Français, à en croire un sondage paru dernièrement.

Après sept longues saisons du côté du PSG, Kylian Mbappé a fait le grand saut cet été. L’attaquant a quitté son pays pour rejoindre l’Espagne et plus précisément le Real Madrid. Le champion du monde est donc rentré dans une nouvelle dimension, lui qui doit également assumer le statut de capitaine de l’équipe de France.

Deschamps a choisi Mbappé pour succéder à Lloris

Depuis la retraite internationale de Hugo Lloris, Kylian Mbappé est devenu le nouveau capitaine de l’équipe de France. Didier Deschamps a préféré miser sur le joueur du Real Madrid, alors qu’Antoine Griezmann faisait également partie des candidats pour le poste. Pour sa première grande compétition avec le brassard, l’ancien Parisien n’a malheureusement pas brillé, inscrivant seulement un seul but lors de l’Euro 2024.

Les Français veulent Griezmann comme capitaine de l’équipe de France

Kylian Mbappé a donc déçu lors du dernier Euro et, visiblement, il semble boudé par les Français. D’après un sondage fourni par l’institut Odoxa, ils ne sont plus que 54% à avoir une bonne opinion du champion du monde alors qu’ils étaient 66% dernièrement. Pire, 54% des sondés aimeraient que Didier Deschamps nomme un nouveau capitaine et 58% estiment qu’Antoine Griezmann serait un meilleur choix.