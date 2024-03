Cauchemar à l'OM, ce joueur vide son sac

Arnaud De Kanel

L'OM retrouve des couleurs. Samedi soir, les Olympiens n'ont fait qu'une bouchée de la lanterne rouge Clermont (1-5) pour signer leur deuxième victoire consécutive en Ligue 1. Les Marseillais reviennent de loin, car ils étaient encore dans une crise profonde avant l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Amine Harit le sait bien, lui qui aurait préféré vivre une saison moins délicate.

La belle série se poursuit pour l'OM. Grâce à leur succès plus que convaincant samedi soir en Auvergne, les hommes de Jean-Louis Gasset se rapprochent des places européennes et se mettent à rêver d'une fin de saison en fanfare. Des bons moments appréciés par Amine Harit, pas au mieux depuis le début de saison.

«J'aurai préféré avoir une saison un peu plus simple»

De retour après sa grave blessure au genou contractée juste avant la Coupe du monde au Qatar, l'international marocain avait hâte de revenir sur les terrains. Mais que ce soit avec l'OM ou avec le Maroc, Amine Harit n'a pas connu un franc succès ces derniers mois. Il savoure donc la fin de cette mauvaise période et espère capitaliser dessus pour se montrer plus décisif.

«Je pense que je peux et je dois faire mieux»