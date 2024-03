Vente OM : Le coup de théâtre prend forme !

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs années maintenant, certains supporters de l'OM se mettent à fantasmer d'un rachat par l'Arabie saoudite. Le richissime état pétrolier serait la piste la plus crédible en cas de départ de Frank McCourt. Mais selon Jérôme Rothen, les Saoudiens pourraient finalement se rabattre sur l'AS Monaco !

La vente de l'OM est toujours un sujet d'actualité dans la cité phocéenne. Lassés de ne plus soulever de trophée depuis plus d'une décennie, les supporters rêvent de l'arrivée d'un nouvel investisseur capable de rivaliser financièrement avec le PSG. Cet investisseur pourrait être l'Arabie saoudite mais Jérôme Rothen appelle à la méfiance. En effet, selon ses informations, les Saoudiens pourraient se tourner sur l'AS Monaco et snober l'OM.



Monaco plutôt que l'OM pour l'Arabie saoudite ?

« Le club est en vente depuis quelques semaines, il y a du lourd qui va arriver derrière et de sources sûres, du côté de la famille princière et du club, il y a eu un rapprochement avec les saoudiens, des rendez-vous et des échanges entre un des princes saoudiens et le Prince Albert. C'est un prince qui est le numéro 2, derrière la famille royale saoudienne. C'est une grande grande famille, qui a très envie d'investir en France. Ce qui est sûr c'est qu'il y a eu beaucoup d'échanges ces dernières semaines, des rapprochements parce qu'ils ont aussi investis sur des biens privés qui appartenaient à la famille princière de Monaco. Rien à voir avec le foot. Ces affaires-là ont créé un rapprochement sur le football, le sport et il y a automatiquement de l'intérêt des Saoudiens », a-t-il déclaré dans l'émission Rothen S'enflamme sur RMC , avant de poursuivre.

«Pour l'instant ils sont plus intéressés par l'AS Monaco que par l'OM»