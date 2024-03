OM : «Tu vas vite reprendre ta vie de bâtard», un joueur balance sur Gasset

Alexis Brunet

Depuis quelques semaines, Jean-Louis Gasset est le nouvel entraîneur de l'OM, et cela se passe bien pour le moment, avec deux victoires en deux matches. Avant de prendre les rênes de Marseille, le coach de 70 ans était notamment l'adjoint de Laurent Blanc à Bordeaux. Justement, Souleymane Diawara a livré une anecdote savoureuse sur le Gasset de cette époque.

L'OM était en crise dernièrement. Pablo Longoria a donc pris une décision très importante. Le président marseillais a choisi de se séparer de Gennaro Gattuso. Il fallait alors trouver un successeur à l'Italien, un homme capable de mener une opération commando jusqu'à la fin de la saison. Le club phocéen cherchait un entraîneur français, et rompu à la Ligue 1. Le choix s'est finalement porté sur Jean-Louis Gasset, libre depuis la fin de son aventure avec la Côte d'Ivoire.

Gasset a déjà entraîné plusieurs clubs français

Avec Jean-Louis Gasset, l’OM a donc fait le choix de l’expérience. Le coach de 70 ans s’est assis sur le banc de nombreux clubs en France. Il est notamment passé par l’ASSE et les Girondins de Bordeaux dernièrement, mais il y a eu aussi Montpellier. L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire a aussi été l'adjoint de Laurent Blanc plusieurs années, qu'il a suivi à Bordeaux, mais aussi au PSG.

Souleymane Diawara balance sur Gasset