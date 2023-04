Ça chauffe à l’OM, les tensions révélées au grand jour

Thibault Morlain

Sur le podium de la Ligue 1, l’OM réalise une très bonne saison d’un point de vue sportif, malgré quelques accrocs. Il n’empêche qu’au sein du club phocéen, tout serait loin d’être tout rose. En effet, Igor Tudor attendrait beaucoup de ses joueurs et alors que certains ne répondraient pas au Croate, cela donnerait lieu à quelques malaises en interne.

Nommé entraîneur de l’OM, Igor Tudor se distingue notamment par sa grande autorité. Le Croate attend beaucoup de ses joueurs et quand cela suit, les résultats sont au rendez-vous. Mais avec Tudor, il faut tout le temps être à 100%. Et parfois, certains joueurs de l'OM n’y sont clairement pas…

Clauss dans le collimateur de Tudor

Brillant avec l’OM en début de saison, Jonathan Clauss accuse quelque peu le coup ces derniers mois. Le latéral droit de l’OM n’est plus aussi tranchant et en interne, l’ancien du RC Lens serait dans le viseur d’Igor Tudor et son staff. En effet, le Croate reprocherait notamment à son joueur de ne pas assez travailler à l’entraînement selon L’Equipe .

Nuno Tavares renvoyé de l'entraînement