Aubameyang : L’OM avoue une grosse erreur ?

L’effectif de l’Olympique de Marseille ne cesse de changer de visage chaque saison. A l’été 2023, après le départ d’Igor Tudor, Pablo Longoria fut émotionnellement touché. Il prit alors la décision de changer sa stratégie de recrutement. Une erreur selon lui qui a fait grimper la masse salariale et notamment avec la venue de Pierre-Emerick Aubameyang entre autres.

Pierre-Emerick Aubameyang a été la star de l’OM la saison dernière. Malgré des débuts pas vraiment étincelants sur le plan statistique, l’ex-attaquant d’Arsenal et du Borussia Dortmund a prouvé une fois de plus l’adage suivant : c’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens. Et pour cause, Aubameyang a bouclé l’exercice 2023/2024 à l’OM avec 30 buts inscrits et 11 passes décisives.

«On a changé la structure des salaires du vestiaire, c’est quelque chose qui a eu des répercussions»

Aubameyang signait à l’OM dans un cas de figure particulier à l’Olympique de Marseille. Igor Tudor venait de plier bagage, ce qui avait touché Pablo Longoria. Le président marseillais avait décidé de tout miser sur une stratégie à court terme. Ce qui n’a pas fonctionné comme révélé sur la chaîne Twitch de Zack Nani lundi soir.

« Pour moi, l’idée était d’avoir une stratégie à court terme. On a changé la structure des salaires du vestiaire, c’est quelque chose qui a eu des répercussions qu’on avait pas calibré à l’époque. On l’a changé à la hausse et il y a toujours des impacts. C’est compliqué à gérer. Et quand ton ambition c’est de te qualifier en Ligue des champions, finalement, tu ne te concentres pas sur la projection en mars. En fait, tu te projettes comme ça : on passe les Play-Offs, on va en Ligue des champions, on continue et on voit à la fin de la saison. Et au final, on a tous appris ».

«Une osmose qui fait ressentir quelque chose de spécial»

« Cet été, l’arrivée de Fabrizio (ndlr Ravanelli), de Giovanni Rossi, l’arrivée de beaucoup de personnes dans le domaine sportif comme Aziz (ndor Mady), Ali (ndlr Zarrak), cela donne la volonté de créer un groupe de travail poussé par un certain dynamisme. Maintenant, l’atmosphère dans le sportif du club, c’est quelque chose que j’avais senti à l’époque de Valence par exemple. Il y a une osmose entre toute la partie sportive. Une osmose entre le coach et Benatia, une osmose qui fait ressentir quelque chose de spécial ». a par ailleurs reconnu Pablo Longoria. Il y a une toute nouvelle identité à l'Olympique de Marseille. Et ce n'est pas pour déplaire au président.