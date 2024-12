Longoria annonce du jamais vu à l’OM !

Thomas Bourseau

Après près de quatre années passées à la présidence de l’OM, Pablo Longoria semble enfin avoir trouvé la stabilité administrative dont il rêvait ces derniers temps avec un organigramme flambant neuf qui tire dans le même sens. Une atmosphère unique qu’il n’avait pas connu depuis son passage au Valence CF.

Pablo Longoria a bien voyagé depuis ses débuts dans le monde du scooting. Un temps recruteur à la Juventus où il a côtoyé son conseiller sportif actuel Medhi Benatia, le dirigeant espagnol a également travaillé au sein de la direction du Valence CF. L’organigramme mis en place en interne au pensionnaire de Liga était positif en tout point aux yeux de Longoria. Et après quatre années passées à Marseille, le président de l’OM a enfin pu retrouver cela.

«Cela donne la volonté de créer un groupe de travail poussé par un certain dynamisme»

Nommé président en février 2021 après six mois à la direction sportive, Pablo Longoria a fait le ménage autour de lui en un an avec les départs de Javier Ribalta, David Friio et Stéphane Tessier notamment. Medhi Benatia, Fabrizio Ravanelli, Giovanni Rossi, Ali Zarrak ou encore Aziz Mady ont débarqué à l’Olympique de Marseille ces derniers mois. Une véritable révolution racontée par Pablo Longoria qui avoue n’avoir jamais ressenti une telle atmosphère de travail saine depuis son arrivée à l’OM.

« Cet été, l’arrivée de Fabrizio (ndlr Ravanelli), de Giovanni Rossi, l’arrivée de beaucoup de personnes dans le domaine sportif comme Aziz (ndor Mady), Ali (ndlr Zarrak), cela donne la volonté de créer un groupe de travail poussé par un certain dynamisme ».

«C’est quelque chose que j’avais senti à l’époque de Valence par exemple»

Le Valence CF a été une référence de travail depuis ses débuts de dirigeant et Pablo Longoria n’a pas manqué de le souligner chez Zack Nani lundi pendant l’émission Zack en roue libre.

« Maintenant, l’atmosphère dans le sportif du club, c’est quelque chose que j’avais senti à l’époque de Valence par exemple. Il y a une osmose entre toute la partie sportive. Une osmose entre le coach et Benatia, une osmose qui fait ressentir quelque chose de spécial ».