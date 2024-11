Arabie Saoudite : La vente de l’OM approche, c’est chaud !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La vente de l'OM se préparerait-elle dans le plus grand des secret ? C'est la théorie de Thibaud Vézirian depuis maintenant plusieurs années. Le journaliste a fait le récit de cet incroyable dossier, qui a connu de nombreux rebondissement. Et selon lui, ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'un consortium international, dont ferait partie l'Arabie Saoudite, arrive sur le vieux port.

La vente de l’OM va-t-elle rester un vieux fantasme ou va-t-elle se produire et faire passer le club marseillais dans une nouvelle dimension ? Nul ne le sait tant les informations sont contradictoires dans ce dossier. Mais Thibaud Vézirian, lui, en est certain : la formation devrait vite enregistrer le départ de Frank McCourt. Le propriétaire américain serait disposé à vendre l’OM à un consortium international selon le journaliste. Si cette opération n’a pas été encore officialisée, ce serait pour des raisons qui n’ont rien à voir avec le football.

La vente de l'OM est suspendue, voilà pourquoi

« Puis les aléas s’accumulent avec l’attaque de la Commanderie, puis la guerre en Ukraine qui a fortement impacté la France, l’Arabie Saoudite, mais aussi les relations internationales. En 2022, Macron avait reçu Ben Salmane et ça avait pété. Les deals entre les deux pays se sont gelés » a confié Vézirian. Mais selon ses informations, la situation commencerait à se débloquer.

« sera temps d’annoncer la vente du club »

De nouveau, Emmanuel Macron se rapprocherait des pays du Moyen-Orient, et donc de l'Arabie Saoudite. Ce qui pourrait permettre de conclure ce deal.« Les investisseurs étrangers ne sont pas en confiance vu le bazar. Les acheteurs ont dit que c’était compliqué pour le club puisqu’il faut être bon tout de suite etc. Donc pour ne pas se faire avoir, ils demandent que tous les deals économiques soient réglés. Et ensuite, il sera temps d’annoncer la vente du club » a confié Vézirian lors d’un live sur Twitch.