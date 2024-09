Après la catastrophe, Benatia annonce du lourd à l'OM

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En 2023-2024, l'OM a vécu une saison catastrophique. Grâce à son mercato XXL et à l'arrivée de Roberto De Zerbi cet été, le club phocéen renait de ses cendres depuis quelques semaines. Interrogé sur la résurrection de l'OM, Medhi Benatia a affirmé que son équipe doit être Européen chaque saison.

Auteur d'un début de saison très réussi, l'OM impressionne en Ligue 1. Toutefois, le club n'aura pas la chance d'évoluer en Europe en 2024-2025, mais cela pourrait être l'occasion de surprendre le PSG par exemple. Ce nouvel élan pourra peut-être leur permettre de retrouver très vite les sommets du classement, comme l'annonce Mehdi Benatia.

Mercato - OM : Il annonce du lourd pour cette recrue https://t.co/mdc7ZboGcm pic.twitter.com/vtI0r06Bah — le10sport (@le10sport) September 14, 2024

«C'était une situation vraiment catastrophique»

En terminant seulement à la 8ème place de Ligue 1 l'an dernier, l'OM a eu beaucoup de mal à lever la tête dans une saison marquée par les nombreux changements d'entraîneur. La situation est totalement différente depuis le début de cet exercice, comme l'affirme Medhi Benatia. « Mon objectif personnel est de faire progresser le club. Je suis arrivé en novembre dernier, je pense qu'on était à deux ou trois points du premier relégable, c'était une situation vraiment catastrophique, très compliquée à vivre. Aujourd'hui, on a réussi à changer de livre, on est reparti sur autre chose » confie le conseiller sportif de l'OM au micro de BeIN SPORTS.

«Finir tous les ans qualifiés pour la Coupe d'Europe»

Avec cette qualité dans l'effectif et cet élan mené par le soutien indéfectible du public, l'OM pourrait bien jouer les premiers rôles dans cette saison 2024-2025. En tout cas l'objectif est clair côté marseillais. « Un club comme Marseille aujourd'hui, sans manquer de respect à personne, doit être une locomotive pour le championnat français, et on se doit nous, avec ces supporters, cette ville, cet engouement qu'il y a autour, cette passion, de finir tous les ans qualifiés pour la Coupe d'Europe » a conclu Medhi Benatia.