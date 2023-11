Scandale raciste à Marseille, l’OL vide son sac

Thomas Bourseau

Le caillassage du bus de l’OL n’a pas été le seul triste évènement de l’Olympico programmé dimanche dernier à Marseille. En effet, alors que des supporters de l’OM ont grièvement blessé l’entraîneur adverse qu’est Fabio Grosso ainsi que son adjoint Raffaele Longo, des membres du parcage de l’Olympique Lyonnais ont tristement ajouté leur pierre à l’édifice d’un fiasco total avec des actes racistes.

Le car de l’OL a été caillassé à son arrivée au Vélodrome dimanche dernier, blessant grièvement le coach Fabio Grosso notamment. Et dans l’enceinte même du stade de l’OM dimanche dernier, un scandale raciste a éclaté à cause d’actions de supporters de l’OL.

Cris de singes et saluts nazi de certains supporters lyonnais au Vélodrome

En effet, alors que leurs bus ont également été caillassés, les groupes de supporters de l’OL ont été contraints de rester dans le Vélodrome pendant quelque temps même après l’annulation officielle de la rencontre. Moment que certains ont choisi pour faire des saluts nazi et des cris de singes en tribunes.

«Ce sont des choses que l'on ne doit pas voir»