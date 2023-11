«Un grand boum»… Un joueur de l’OL raconte l’enfer vécu dans le bus 

Thibault Morlain

Alors qu’on connait la rivalité entre l’OM et l’OL, dimanche dernier, avant l’Olympico, ça a dégénéré. En effet, sur le chemin du Vélodrome, les bus des Gones a été sévèrement attaqué. Des dizaines de projectiles ont été lancés par les fans marseillais, les vitres du bus ont explosé, ce qui a eu pour conséquence que Fabio Grosso soit gravement blessé puisqu’il est arrivé au stade la tête pleine de sang. Présent dans le bus de l’OL, Jake O’Brien a raconté comment il avait vécu les événements.

Le premier Olympico n’aura donc finalement pas eu lieu. En effet, la rencontre entre l’OM et l’OL a été reportée à une date ultérieure. Et pour cause… Les Lyonnais ont été attaqués sur le chemin du Vélodrome et Fabio Grosso a gravement été blessé à la tête en recevant des projectiles et des éclats de verre.

OL : Aulas accuse l'OM après les incidents https://t.co/9u27I6gfIH pic.twitter.com/AwAj5yXaQ8 — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

« Ça arrivait sur toutes les vitres »

Dans des propos accordés à The Athletic , Jake O’Brien est donc revenu sur l’attaque du bus de l’OL. Le défenseur lyonnais a alors expliqué : « On avait nos casques, nous écoutions de la musique quand tout d’un coup, il y a eu un grand boum. Au départ, je n’avais aucune idée car ma musique était forte puisque ils ont lancé des pierres et des objets à travers les vitres. On a levé la tête et ça arrivait sur toutes les vitres ».

« Il fallait juste se couvrir la tête jusqu’à ce qu’on arrive au stade »