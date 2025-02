PSG : Mbappé de retour à Paris ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir validé son ticket pour le dernier carré de la Coupe de France, le PSG va désormais reprendre le chemin de la Ligue 1. Ainsi, samedi soir, le leader parisien accueille le 4ème du championnat, le LOSC. Et à l'approche de cette rencontre des Dogues, Bruno Génésio aurait quelques bonnes nouvelles.

Avant de penser au huitième de finale aller de Ligue des Champions face à Liverpool, le PSG va d'abord devoir se concentrer sur le gros match de Ligue 1 face au LOSC. C'est le 4ème du championnat qui se déplace au Parc des Princes. Une rencontre qui devrait marquer le retour d'Ethan Mbappé à Paris, lui l'ancien du PSG.

Ethan Mbappé sort de l'infirmerie

Comme son frère, Kylian Mbappé, Ethan Mbappé a lui aussi quitté le PSG l'été dernier. Le milieu de terrain s'est alors engagé avec le LOSC. Et samedi, il devrait être de la partie. En effet, selon La Voix du Nord, le Lillois ne serait plus dans l'infirmerie et ainsi, Mbappé devrait être de retour dans le groupe pour le PSG.

« On va s'adapter »

Cette rencontre entre le PSG et le LOSC se disputera donc le 1er mars à 21h05. Un match que les Dogues auraient bien aimé décaler, mais ça n'est pas arrivé. « Ça n’a pas été accepté, c’est comme ça, on va s’adapter », a reconnu Bruno Génésio à ce sujet.