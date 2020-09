Foot - FC Nantes

FC Nantes : Gourcuff met les choses au clair après les tensions en interne !

Publié le 5 septembre 2020 à 10h20 par La rédaction

Christian Gourcuff sera bien le coach du FC Nantes cette saison malgré quelques tensions en interne. L’entraîneur a décidé de mettre les choses au clair.