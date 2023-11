Vente ASSE : Un deal à 45M€ imminent ?

Thibault Morlain

En avril 2021, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer publiaient une lettre ouverte pour officialiser la mise en vente de l’ASSE. Depuis, rien n’a évolué et aucun repreneur n’a été trouvé pour racheter les Verts. Mais voilà que la machine aurait été relancée. Caïazzo et Romeyer veulent quitter leurs fonctions à la tête de l’ASSE et de nouveaux éléments ont été apportés sur la vente du club stéphanois.

A l’instar de la vente de l’OM, le feuilleton de la vente de l’ASSE dure depuis un moment déjà. En effet, cela fait maintenant plus de deux ans que le club stéphanois a officiellement été mis en vente par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Mais depuis ce laps de temps, aucun repreneur n’a été trouvé malgré de nombreuses rebondissements et l’ASSE reste donc propriété de Romeyer et Caïazzo. Mais plus pour longtemps ?

Quel prix pour l’ASSE ?

Apportant des précisions concernant la vente de l’ASSE, L’Equipe a notamment donné des réponses concernant le prix espéré par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo pour céder leur bien. Combien coûtent les Verts ? Selon le quotidien sportif, les patrons de l’ASSE espéreraient 20-25M€ si le club est en Ligue 2 et 40-45M€ si le club est en Ligue 1.



Il est cependant précisé qu’en Ligue 2, la valeur de l’ASSE tournerait plutôt autour de 10-15M€. Le repreneur des Verts devrait ensuite lâcher entre 30 et 40M€ pour régler le déficit. Et à cela pourrait s’ajouter un bonus pour Romeyer et Caïazzo en cas de remontée en Ligue 1.

Une vente à quelle date ?

Une autre inconnue de ce feuilleton de la vente de l’ASSE est la date à laquelle l’opération se bouclera. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer aimeraient régler cela le plus vite possible, espérant régler ce deal avant le 1er janvier 2024 et l’ouverture du mercato hivernal. Reste encore à trouver un repreneur d’ici là pour l’ASSE…