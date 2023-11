Après la raclée, le boss de l'ASSE prévient tout le monde

Jean de Teyssière

Samedi soir, l'ASSE a été corrigée par l'AJ Auxerre dans le match au sommet de cette 14ème journée de Ligue 2 (2-5). Une défaite qui voit les adversaires de l'AS Saint-Étienne leur passer devant, tandis qu'ils tombent à la cinquième place. À l'issue de la rencontre, l'entraîneur des Verts, Laurent Batlles, promet que ce genre de soirée ne se reproduira plus.

Grand prétendant à la montée, l'AS Saint-Étienne a connu un léger coup d'arrêt. Surtout lorsque l'on regarde les autres résultats, si les Verts étaient sortis vainqueurs du duel face à l'AJ Auxerre, les hommes de Laurent Batlles auraient pu être deuxièmes et surtout se rapprocher du leader, Laval, qui a perdu face à Concarneau (0-3). Les joueurs du Chaudron doivent se remettre en ordre de marche et Laurent Batlles est déjà parti pour.

«Je pense que je ne vais pas parler aux joueurs»

En conférence de presse d'après-match, Laurent Batlles était forcément un peu amer après la déroute de ses hommes face à l'AJA (2-5) : « Je pense que je ne vais pas parler aux joueurs ce soir, parce qu'au vu de ce que j'ai vu, dans l'intensité et dans les duels contre cette équipe d'Auxerre, je préfère attendre un petit peu parce qu'à chaud, il y a des choses qui seront un peu dures pour eux. Je vais prendre un peu de recul. (...) Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre à ce niveau-là. Il faut que je revois le match, c'est difficile à analyser, surtout la première mi-temps. Auxerre a fait ce qu'il fallait, nous un peu moins, mais on ne peut pas se contenter de ça défensivement pour gagner. J'avais demandé de bien défendre dans les couloirs et on ne l'a pas fait. On savait que pour prétendre gagner ici il fallait bien défendre dans les couloirs. On savait qu'on pouvait leur faire mal offensivement mais on a manqué aussi de justesse devant. »

«Je peux vous dire que ce sera la seule soirée loupée»