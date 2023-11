Révolution à l’ASSE, un cadre du vestiaire jubile

Benjamin Labrousse

3ème après 13 journées de Ligue 2, l’ASSE espère toujours faire office de favori pour la remontée en Ligue 1 en fin de saison. Sur une bonne dynamique, les Verts ont récemment changé de système défensif en évoluant désormais dans une défense à 4. Capitaine de Saint-Étienne, Anthony Briançon estime que ce changement a été très bénéfique en termes de résultats.

Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, l’ASSE peut clairement se satisfaire de sa première partie de saison. Si les Verts ont mal débuté (une seule victoire lors des cinq premiers matchs), les hommes de Laurent Battles ont ensuite enchaîné avec six victoires lors des huit derniers matchs disputés.

Changement tactique à l’ASSE

Moins flamboyante que l’an passé, l’ASSE semble toutefois avoir une bien meilleure cohérence défensive. La saison dernière, Laurent Battles avait mis en place un système de défense à 3, avec les explosifs Niels Nkounkou (à gauche) et Mathieu Cafaro (à droite) qui évoluaient en tant que pistons. En ce début de saison, l’entraîneur stéphanois est revenu avec une défense à 4, qui rayonne pour le moment avec seulement sept buts encaissés en treize matchs.

« Déjà on prend moins de buts »