Un grand nom débarque à l’ASSE, il jubile

Stéphanois installé à Barcelone, Hubert Patural a, pendant un temps, lorgné sur l'ASSE. Finalement, le club stéphanois a été vendu à un groupe canadien Kilmer Sports Ventures, dirigé par le milliardaire canadien Larry Tanenbaum. Selon lui, l'homme d'affaires de 79 ans est l'homme idoine pour relancer le projet sportif des Verts.

Les supporters de l'ASSE sont passés de la peine à la joie, du pessimisme à l'espoir. De retour en Ligue 1 après leur victoire face au FC Metz, ils ont accueilli favorablement la passation de pouvoir qui s'est opérée au sommet de l'organigramme. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont quitté le navire, remplacé par Ivan Gazidis. L'ancien responsable du Milan AC et d'Arsenal représente le groupe canadien Kilmer Sports Ventures, dirigé par l'homme d'affaires Larry Tanenbaum. Un profil solide et ambitieux selon l'avis d'Hubert Patural, un temps intéressé par un rachat de l'ASSE.

« Il apporte un projet à long terme, ambitieux, réaliste, éthique »

« Larry Tanembaum est un entrepreneur et investisseur comme moi, qui me ressemble. Il a néanmoins quelques années d’expériences entrepreneuriales en plus! Il a fait la preuve de ses investissements multiples et judicieux pour le développement des sports au Canada. Il apporte un projet à long terme, ambitieux, réaliste, éthique pour le club. Il n’est pas dans une optique spéculative car il a des conceptions à long terme pour la formation, pour le foot féminin... » a-t-il déclaré à But Football Club.

Patural est convaincu