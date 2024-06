Vente ASSE : Il obtient un incroyable scoop et déballe tout !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un feuilleton de plusieurs années a pris fin à l'ASSE. Après son retour en Ligue 1, le club a officialisé l'arrivée du groupe Kilmer Sports Ventures à sa tête. La présidence a été confiée à Ivan Gazidis, passé par le Milan AC et Arsenal. Son arrivée à Saint-Etienne était dans les tuyaux depuis plusieurs mois. Journaliste pour L'Equipe, Bernard Lions raconte.

Le nouveau boss après le rachat de l'ASSE se nomme Ivan Gazidis. Le responsable a hérité de la présidence du club stéphanois après l'arrivée du groupe Kilmer Sports Ventures. A 59 ans, il dispose déjà d'un très long CV. Passé par le Milan AC et Arsenal, il est également l'un des membres fondateurs de la MLS comme l'explique Bernard Lions.

Bernard Lions lâche ses vérités sur ce feuilleton

« Comme l’a dit un président de banlieue (Jean-Michel Aulas), Gazidis est surdimensionné pour l’ASSE. Je rappelle que c’est un membre fondateur de la MLS, DG d’arsenal pendant 9 et à Milan ou il a tout remis à l’endroit avec trois ans après le titre de champion d’Italie. C’est une réussite sportive incroyable et incontestable » a déclaré le journaliste de L'Equipe, qui avait eu vent de son arrivée à l'ASSE en février dernier.

