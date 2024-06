Vente ASSE : Le rachat débloqué... par Arsène Wenger

Thibault Morlain

C'est une nouvelle ère qui débute à l'ASSE. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont enfin trouvé un repreneur pour le club stéphanois. Désormais, les Verts sont passés sous pavillon canadien suite au rachat de Larry Tanenbaum et son groupe. Maintenant que le rachat de l'ASSE a officialisé, on en sait plus sur cette opération... et le rôle d'Arsène Wenger.

Il en aura fallu du temps pour compléter la vente de l'ASSE, mais c'est désormais chose faite. Alors que ça n'aura pas été simple de trouver un repreneur pour les Verts, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer viennent officiellement de passer la main à Larry Tanenbaum, tandis qu'Ivan Gazidis occupera lui les fonctions de président de l'ASSE.



« Wenger les a orientés vers l'AS Saint-Étienne »

Pour L'Equipe , Bernard Caïazzo est revenu sur les coulisses de la vente de l'ASSE. Il y révèle notamment le rôle tenu par Arsène Wenger dans cette opération : « Comment on est parvenu à dénicher Larry Tanenbaum ? Ce sont eux qui ont démarché en Europe. Échaudés par Chelsea, dont le rachat nécessitait des montants colossaux, sans garantie de réussite, ils ont interrogé Arsène Wenger sur le club qui a le potentiel le plus intéressant. Il les a orientés vers l'AS Saint-Étienne ».

« Larry m'a envoyé son avion privé en Floride »