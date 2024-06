L'ASSE a trouvé mieux que McCourt, l'OM va halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, l'ASSE est passée sous pavillon canadien avec le rachat du club par le groupe Kilmer Sports qui appartient à Larry Tanenbaum. L'homme d'affaires, méconnu en Europe, est en revanche très implanté à Toronto où il a fait ses preuves avec les franchises de NBA et de MLS. A tel point que pour Bernard Lions, sa capacité d'investissement est plus forte que celle de Frank McCourt à l'OM.

Depuis quelques jours, l'ASSE a officiellement changé de propriétaire avec le rachat du club par le groupe canadien Kilmer Sports, qui appartient à Larry Tanenbaum. L'homme d'affaires, bien que méconnu en Europe, est loin d'être un amateur. Et pour cause, il possède déjà deux franchises à Toronto, à savoir celles de NBA et de MLS. Une situation qui rend Bernard Lions, qui suit l'ASSE pour le journal L'EQUIPE , très optimiste pour les Verts puisqu'il voit en Larry Tanenbaum, un homme plus puissant que Frank McCourt.

Après la vente, l'ASSE a choisi sa «première star» ! https://t.co/n97mFZfQIf pic.twitter.com/Smpf5WJZ5u — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

«Une fortune qui équivaut à trois fois celle de McCourt à Marseille»

« Il devait venir à plusieurs au départ, dont monsieur Pagliuca qui est majoritaire à l’Atalanta Bergame. Et enfaite, ils ne se sont pas vraiment entendus. C’est pour ça que Larry Tanenbaum a créé Kilmer Sport pour que la structure detienne à 100% l’ASSE. Il n’y a pas 3/4 actionnaires comme monsieur Textor à l’OL. Je suis extrêmement confiant. Le club est sauvé financièrement par des gens qui sont du monde du football et par une fortune qui équivaut à trois fois celle de McCourt à Marseille », promet-il au micro de la chaîne YouTube Carton Rouge , avant d'en rajouter une couche.

«Gazidis est surdimensionné pour l’ASSE»