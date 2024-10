Il trahit l'ASSE pour l’OL et vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La rivalité entre l'OL et l'ASSE n'a pas empêché certains joueurs à faire le court voyage entre les deux équipes. C'est le cas de Frédéric Piquionne qui, malgré un passage chez les Verts, rejoignait Lyon en 2008. Retraité des terrains, l'ancien attaquant a évoqué sa préférence entre ces deux formations.

Cet été, l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM a ébranlé les certitudes autour de la rivalité historique entre le PSG et le club marseillais. Étiqueté comme un titi parisien, le milieu de terrain n’a pas hésité à signer pour la formation de Roberto de Zerbi. Mais un autre joueur est passé à l’ennemi cet été, sans que son cas ait défrayé la chronique. Formé à l’ASSE, Jordan Veretout s’est engagé avec l’OL. Le milieu de terrain rejoint le club très fermé des joueurs ayant porté le maillot des deux équipes. Frédéric Piquionne en fait partie.

Piquionne a rejoint l'OL après un passage chez les Verts

Membre des Verts entre 2005 et 2007, l’attaquant rejoignait l’AS Monaco avant de répondre favorablement à l’appel de Jean-Michel Aulas. Mais Piquionne ne garde pas un incroyable souvenir de son passage à l’OL. Interrogé sur sa préférence entre la formation rhodanienne et l’ASSE, le natif de Nouméa n’a pas hésité une seule seconde.

Entre l'ASSE et l'OL, il a fait son choix

« Le premier club professionnel que je cite quand on me demande où j'ai joué dans ma carrière, c'est Saint-Étienne. L'ASSE j'ai vécu des merveilleuses années entre 2004 et 2007 même si ça s'est mal terminé. J'ai gagné deux trophées de meilleur joueur de Ligue 1 chez les Verts, je pense que c'est là que je me suis le plus épanoui en tant qu'homme et que footballeur, c'est le premier club qui me vient quand on me pose la question. J'ai fait mes meilleures années là-bas, c'était ma plénitude niveau football, j'avais 28 ans, j'étais en pleine possession de mes moyens » a déclaré Piquionne à En Vert Et Contre Tous.