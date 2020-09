Foot - ASSE

ASSE : Puel félicite ses joueurs malgré le nul à Nantes

Publié le 20 septembre 2020 à 20h40 par La rédaction

Alors qu'ils menaient au score, les hommes de Claude Puel se sont fait accrocher par le FC Nantes (2-2) ce dimanche. Un résultat logique au vu de l'enchaînement des matches pour l'ASSE selon le coach des Verts.