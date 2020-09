Foot - ASSE

ASSE : «C'est Sainté bébé»... Les Verts chambre l'OM pour le plus grand bonheur du PSG !

Publié le 18 septembre 2020 à 10h15 par A.M.

Quelques jours après la victoire de l'OM au Parc des Princes contre le PSG (1-0) et les messages qui s'en sont suivis, l'ASSE s'est pris au jeu et n'a pas manqué d'insister suite à son succès au Vélodrome jeudi (2-0).

L'arroseur arrosé. Dimanche soir, l'Olympique de Marseille mettait fin à une disette de 9 ans en s'imposant au Parc des Princes contre le PSG, une première dans une Classique depuis 2011. Les Phocéens ont donc fêté ça comme il se doit ne manquant pas de chambrer les Parisiens en rebondissant notamment sur les banderoles déployées par les Ultras du PSG avant la rencontre faisant référence au rap marseillais. Ainsi, les joueurs de l'OM n'ont pas hésité à reprendre « En bande organisée » à toutes les sauces. La chanson du collectif de rappeurs venus de Marseille n'a donc jamais autant fait parler et le « Zumbaw Cafew » a tourné en boucle. Avant le match face à l'ASSE jeudi, le stade Vélodrome affichait même « C'est Marseille bébé » dans ses tribunes.

«C'est Sainté bébé»

Mais à trop vouloir chambrer, on peut parfois subir un violent retour de bâton. C'est le cas depuis jeudi soir et la victoire de l'ASSE au Vélodrome (2-0) qui a rapidement fait descendre l'OM du nuage sur lequel il était depuis dimanche. Le compte Twitter du club du Forez a même été renommé « C'est Sainté bébé » tandis qu'après le but de la victoire signée Denis Bouanga, les Verts ont rapidement posté : « Honnêtement, on n'est pas loin de zumba cafew, là. » Sans oublier le « En bande organisée » qui accompagne une photo des joueurs stéphanois célébrant la victoire dans les vestiaires. En l'espace de quatre jours, l'OM est donc passé de l'arroseur à l'arrosé. Et nul doute que du côté du PSG, le chambrage de l'ASSE doit être apprécié.