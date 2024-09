LFP : «Un fléau», Vincent Labrune déclare la guerre

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce 10 septembre était très attendu par le football français. La raison ? L’élection du nouveau président de la LFP. Alors que Vincent Labrune et Cyril Linette étaient opposés pour ce poste, c’est finalement le président sortant qui a été réélu. Désormais sous contrat jusqu’en 2028, Labrune n’a pas tardé à lancer son nouveau mandat. Une première guerre l’attend, celle du piratage.

Depuis le début de la saison, un terrible phénomène frappe le football français : le piratage des matchs de la Ligue 1. En effet, en raison des prix exercés par DAZN, nouveau diffuseur du championnat de France, de nombreux utilisateurs utilisent des moyens illégaux pour avoir accès aux matchs du PSG, de l’OM et compagnie. Alors que des records de piratage ont été atteints depuis le début de la saison, Vincent Labrune, réélu président de la LFP, entend remédier à cela le plus rapidement possible…

« On peut appuyer fort pour la lutte contre le piratage »

A peine réélu président de la LFP, Vincent Labrune a déclaré la guerre à ce piratage des matchs de la Ligue 1. Dans des propos rapportés par RMC, il a ainsi balancé : « On doit travailler à créer de la valeur ensemble avec DAZN. Donc, dès demain matin, on a prévu un collège Ligue 1 avec l’ensemble des clubs pour voir comment on peut accélérer le succès de cette plateforme. On peut appuyer fort pour la lutte contre le piratage qui est un fléau. Il n'y a que nous qui pouvons se battre contre ça et on va faire le maximum pour que ce soit une réussite ».

« C'est comme voler le sac d'une vieille dame sur un marché »

« Dès demain, on va s'attaquer au piratage sans peur sur tous les terrains : médiatique, politique, juridique. Le piratage c'est comme voler le sac d'une vieille dame sur un marché. Ici, on trouve normal que des médias expliquent comment un IPTV marche. Est-ce que DAZN peut renégocier son contrat ? Dans le cadre de ce contrat avec l'attribution de 8 matchs sur 9, une grande majorité de clubs professionnels ont souhaité mettre une clause de sortie au bout de 18 mois. On aura le temps d'en parler. On doit tout faire pour que ce projet soit une réussite », a ajouté Vincent Labrune.