LFP : Vincent Labrune règle ses comptes après sa victoire

Les urnes ont rendu leur verdict ce mardi 10 septembre pour l’identité du nouveau président de la LFP. Candidat à sa réélection, Vincent Labrune va poursuivre dans ses fonctions jusqu’en 2028 à la tête de la Ligue. Suite à sa victoire, l’ancien patron de l’OM a pris la parole, ayant notamment quelques mots à l’égard de ses détracteurs lors des dernières semaines.

Ce mardi, cela se jouait entre Vincent Labrune et Cyril Linette lors de l’élection du nouveau président de la LFP. Et par 14 voix à 2, c’est l’ancien boss de l’OM qui a été plébiscité par le conseil d’administration. Réélu donc jusqu’en 2028 à la tête de la Ligue, Labrune s’est ensuite exprimé. L’occasion pour lui de dénoncer les critiques dont il a fait l’objet ces dernières semaines.

« J’ai été meurtri par certains propos »

« Une campagne animée, dense, dynamique, violente. C’est sans doute à l’image de notre société, du débat politique qu’on a pu observer ailleurs. A titre personnel, je regrette, de la part d’une minorité d’entre vous, les excès et les outrances à mon égard. J’ai été meurtri par certains propos », a balancé Vincent Labrune, rapporté par RMC.

« Les urnes ont parlé et nous en sommes satisfaits »

Réagissant également à sa victoire, le président de la LFP a également confié : « Chaque candidat a pu s'exprimer, présenter ses projets. Les urnes ont parlé et nous en sommes satisfaits. Depuis quatre ans, on a lancé un plan de réformes structurels très ambitieux face aux crises que nous traversons. Dès demain, nous passerons à la phase 2. Il faut qu'on se rééinvente, parce que le football professionnel d'aujourd'hui n'est pas celui qu'on a pu connaître ces dernières années. Celui qui doit donner l'exemple, c'est le président de la LFP qui devra faire des gesntes importants en termes de révision à la baisse de sa rémunération. On doit aussi se repenser en termes de gouvernance. On a fait de bons trucs, on doit s'appuyer dessus, mais il y a des choses qu'on a moins bien fait, notamment sur les derniers mois. On va renforcer le poids des clubs, des collèges de façon à ce qu'il y ait plus d'échanges avec un objectif commun: la valorisation de notre produit ».