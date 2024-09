LFP : «Le meilleur président», le boss du PSG s’enflamme pour Labrune 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, c’est désormais officiel, Vincent Labrune a été réelu président de la LFP. Malgré toutes les polémiques le concernant, celui qui était candidat à sa réélection a obtenu plus de voix que son opposant, Cyril Linette. A la sortie du conseil d’administration, les réactions étaient très attendues. Du côté de Nasser Al-Khelaïfi, soutien de Labrune, on se satisfait de ce résultat.

C’est ce mardi 10 septembre qu’on connaitrait le nouveau président de la LFP. Alors que l’élection opposait Vincent Labrune, le président sortant, à Cyril Linette, le verdict est tombé. Par 14 voix à 2, avec un vote blanc, c’est Vincent Labrune qui a été élu, continuant ainsi dans ses fonctions jusqu’en 2028 désormais.

Officiel - LFP : Le verdict est tombé pour Labrune https://t.co/r0Vb0qZ1MO pic.twitter.com/FSJLD2DuGz — le10sport (@le10sport) September 10, 2024

« On a le meilleur président »

A la suite de cette élection, Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole. Proche de Vincent Labrune, le président du PSG a notamment expliqué, rapporté par RMC : « La ligue, les clubs, les familles ont décidé qui était le président. C’est comme ça, on a le meilleur président. On va continuer à travailler ensemble pour changer les choses aussi. Je pense qu’il y a beaucoup de choses à changer dans le foot français. C’est très important pour nous, pour la Ligue, pour les clubs, pour tout le monde. On veut essayer de changer les choses, on en a besoin ».

« On a confiance en lui »

Autre président de Ligue 1 à se réjouit de la réélection de Vincent Labrune : Laurent Nicollin. A la tête de Montpellier, il a confié, rapporté par RMC : « On a confiance en lui et on connaît sa capacité à renverser des montagnes et de faire de belles choses. Il y a eu des choses bien, d'autres moins bien. Maintenant, c'est signé et on repart pour quatre ans. Il faut se serrer les coudes, on vit une situation compliquée. Maintenant, il faut être tous ensemble et avancer, pour colmater les brèches sur le navire. Les beaux jours arrivent peut-être ».