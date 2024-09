LFP : Vaincu par Vincent Labrune, il sort du silence

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En ce mardi 10 septembre, on connait désormais l’identité du président de la LFP pour les 4 prochaines années. Et c’est Vincent Labrune qui a été réélu à la tête de la Ligue avec 85,67% des voix. En face, Cyril Linette n’aura donc pas pesé bien lourd, mais les critiques qui visaient le président sortant de la LFP. Suite à sa défaite, il a d’ailleurs pris la parole.

14 voix à 2, avec un vote blanc. Le résultat de l’élection du président de la LFP a donc été unanime. Alors que Vincent Labrune était opposé à Cyril Linette, le président sortant l’a ainsi largement emporté. Anciennement à la tête de l’OM, Labrune va donc continuer dans ses fonctions à la LFP.

« J'espérais gagner et je m'attendais à un score plus serré »

Au sortir du conseil d’administration qui a élu Vincent Labrune comme nouveau président de la LFP, Cyril Linette a réagi à sa défaite. Dans des propos rapportés par RMC, il a alors fait savoir : « Je suis très déçu du résultat parce que c'est une victoire sans appel. J'espérais gagner et je m'attendais à un score plus serré. C'est une victoire sans appel pour Vincent Labrune, que je félicite pour son succès. Je ne peux pas dire autre chose. Je continue de penser que le constat que je pose est le bon. Il faut reconnaître que la gouvernance du football français ne le partage pas pour le moment et a choisi de poursuivre dans la continuité de ce qui a été fait ces dernières années. Je continue de penser que ce n'est pas le bon choix, le bon modèle. Le football français doit revoir son produit, ses charges, sa relation aux fans, sa gouvernance. Il faut un vrai manager d'entreprise à la tête de la LFP ».

« Ils ont fait un choix de stratégie »

« Je pense que le débat a été intéressant. Les discussions que j'ai pu avoir avec les uns et les autres les ont intéressés. Tout le monde m'a félicité pour ma contribution au débat mais personne n'a voté pour moi. Je pense que le foot français est lié. Ils ont fait un choix de stratégie. Ils ont choisi un président et les gens autour de lui sont visiblement satisfaits de son travail. Je ne dirais pas 'bal des faux culs'. Il y a eu une écoute attentive, à tel point qu'il y a eu une pression de chacun d'eux pour que je reste au conseil d’administration », a poursuivi Cyril Linette.