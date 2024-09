LFP - Labrune : Il dénonce une «mascarade» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Opposé à Cyril Linette, ancien directeur général de L'Équipe et du PMU, Vincent Labrune a été réélu à la tête de la Ligue de football professionnel (LFP) pour un nouveau mandat de quatre ans ce mardi. L’ancien président de l’OM a récolté 85,67% des suffrages. À la sortie de l’élection, Jean-Michel Roussier, président du Havre, a exprimé son agacement.

Comme attendu, Vincent Labrune a bien été réélu à la présidence de la Ligue de football professionnel (LFP). L’élection du président de la Ligue avait lieu ce mardi et c’est l’ancien président de l’OM qui a été choisi. Il a récolté 14 voix, contre 2 pour son opposant, Cyril Linette, ancien directeur général de L'Équipe et du PMU, et 1 vote blanc.

LFP : Coup de théâtre dans le duel Labrune-Linette ? https://t.co/hA9p5D9Q8C pic.twitter.com/ApxI8VQf7Z — le10sport (@le10sport) September 10, 2024

85,67% des suffrages pour Labrune

Le vote du conseil d’administration a ensuite été confirmé par l’assemblée générale de la LFP. Vincent Labrune a récolté 85,67% des suffrages et va donc entamer un nouveau mandat de quatre ans à la tête de la Ligue de football professionnel, malgré le mouvement de contestation à son égard.

« C’est une mascarade ! »

Un résultat qui n’est pas au goût de Jean-Michel Roussier. Dans des propos relayés par RMC Sport, le président du Havre a exprimé son mécontentement à la sortie de l'élection du président de la LFP. « C’est une mascarade ! », a-t-il pesté.