LFP : Battu par Labrune, il s’est réveillé avec «la gueule de bois»

C’est ce mardi 10 septembre que se tenait l’élection du nouveau président de la LFP. Candidat à sa réélection et opposé à Cyril Linette, Vincent Labrune s’est alors imposé sur un score très large. Par 14 voix à 2, l’ancien boss de l’OM a signé un nouveau mandat jusqu’en 2028 à la tête de la Ligue. Du côté de Linette, alors qu’on croyait vraiment au changement à la tête de la LFP, le lendemain est quelque peu difficile.

Au cours des dernières semaines, l’élection du nouveau président de la LFP a énormément fait parler. Plus que d’habitude. Et pour cause… Mêlé à de très nombreuses critiques, Vincent Labrune, président sortant, était candidat à sa réélection. Face à lui, on retrouvait Cyril Linette, qui a dû batailler pour avoir les parrainages nécessaires, comptant même sur l’intervention d’Amélie Oudéa-Castéra pour cela. Le verdict aura finalement été sans appel puisqu’avec plus de 85% des voix du conseil d’administration de la LFP, Vincent Labrune a été réélu.

Lendemain de défaite pour Linette

Au lendemain de sa défaite face à Vincent Labrune, Cyril Linette a posté un message sur son compte Linkedin. Il a alors confié : « Un peu la gueule de bois ce (mercredi) matin… Si j’ai pu intégrer le conseil d’administration de la LFP, je n’ai pas été élu président, loin s’en faut. Je persiste pourtant à penser que le football professionnel français doit cesser de faire peser des coûts faramineux sur ses clients, rendre son produit beaucoup plus désirable, et faire de la LFP un vrai business partner des clubs ».

« Je profite de ce message pour remercier chaleureusement tous ceux qui me sont venus en aide »

« Je profite de ce message pour remercier chaleureusement tous ceux qui, spontanément, me sont venus en aide, en me proposant des idées, des projets, ou tout simplement leur temps. J’ai recruté une équipe en deux échanges sur LinkedIn et deux vocaux sur WhatsApp. On a travaillé ensemble en toute fluidité, sans s’être jamais vu, jusqu’à se retrouver hier (mardi) pour la toute première fois après la défaite dans un café devant la LFP. Je n’oublie pas ceux qui ont lancé l’idée courant juillet et n’ont rien lâché jusqu’au bout. Tout ceci alors que je n’avais strictement rien à leur offrir en échange », a poursuivi celui qui prétendait au poste de président de la LFP.