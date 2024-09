LFP - Labrune : Une «mascarade» dénoncée, il s’explique en direct

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec 14 voix contre 2, Vincent Labrune a été réélu président de la LFP. Un résultat qui fait le bonheur de nombreux présidents de Ligue 1 comme Nasser Al-Khelaïfi ou Laurent Nicollin. En revanche, ce n’est pas le cas pour d’autres. Au sortir de cette élection, Jean-Michel Roussier, à la tête du Havre, a dénoncé « une mascarade ». Il s’est par la suite expliqué au micro de RMC.

Le nouveau président de la LFP est connu et c’est Vincent Labrune qui a été réélu ce mardi face à Cyril Linette. Un résultat qui satisfait Nasser Al-Khelaïfi, comme il l’a fait savoir au sortir du conseil d’administration : « La ligue, les clubs, les familles ont décidé qui était le président. C’est comme ça, on a le meilleur président. On va continuer à travailler ensemble pour changer les choses aussi ». D’autres n’ont pas hésité, en revanche, à crier au scandale. Après cette réélection de Vincent Labrune, Jean-Michel Roussier, président du Havre, a balancé : « C’est une mascarade ! ».

« Ça interdisait tout débat »

Invité sur RMC après son coup de gueule, Jean-Michel Roussier explique en quoi tout cela est une mascarade. Le président du HAC confie ainsi : « J’ai employé le mot mascarade, mais ça marque toute une séquence qui est déjà de fixer une date en urgence le 10 septembre, alors qu’on termine le mercato. C’était le premier problème. La date était tellement proche que ça interdisait tout débat, toute possibilité d’un vrai débat contradictoire, de faire un peu le bilan des 4 années, d’essayer de comprendre le pourquoi des droits TV, le pourquoi de cette chute considérable des recettes des clubs, le pourquoi et rediscuter le cas échéant avec CVC. Ces débats ne pouvaient pas être menés dans un délai si court ».

« Elle est là la mascarade »

« Mascarade de le façon dont les parrainages ont été distribués, il a fallu que la ministre s’emploie. Elle a bien fait, mais elle n’a pas bien fait de laisser au bord de la route Gervais Martel. C’est un scandale, il avait plus de 30 ans de présence dans le foot et on le laisse comme un con sur le bord du trottoir sans s’occuper de lui. Un scandale de négocier avec les familles l’éventuelle démission de Cyril (Linette) s’il n’est pas élu président. Elle est là la mascarade. Plus que dans la réélection de Vincent Labrune ? Là, on est sur une autre planète. Dans l’entreprise que je dirige, si je devais présenter à mon actionnaire le bilan comparable à celui de Vincent, je ne suis pas certain qu’il me donnerait un mandat de 4 ans. Ça n’existe pas ça et pourtant, c’est ce qui se passe », a poursuivi Jean-Michel Roussier.