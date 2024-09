Le FC Barcelone privé de trois ligue des champions ? Il explique pourquoi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vainqueur à cinq reprises de la Ligue des champions, le FC Barcelone a enchaîné les déconvenues ces dernières années. Une période de disette enclenchée après les départs de Neymar, Luis Suarez, puis de Lionel Messi. Membre du groupe blaugrana entre 2014 et 2020, Ivan Rakitic a tenté d'expliquer cette mauvaise passe.

Contrairement au Real Madrid, le FC Barcelone est dans une période creuse, qui dure depuis plusieurs années, du moins en Ligue des champions. Vainqueur de la Liga pour la dernière fois en 2023, le club catalan n’a plus passé le cap des quarts de finale en C1 depuis la saison 2018/2019. La fin du trio composé de Lionel Messi, Neymar et Luis Suarez a certainement joué un rôle dans ce déclassement. Membre du Barça entre 2014 et 2020, Ivan Rakitic évoque, de son côté, une certaine suffisance chez les joueurs catalans ces dernières années.

« Nous nous sommes sentis supérieurs »

« Avec tout le respect que je dois aux autres équipes, nous n'avons pas gagné plus parce que nous nous sommes ennuyés et que nous avons pensé à autre chose qu'au football. J'ai entendu des coéquipiers dire qu'ils n'avaient pas vu d'équipe. Nous avons merdé contre la Roma et Liverpool. Nous nous sommes sentis supérieurs et nous n'avons pas donné le meilleur de nous-mêmes. Si nous étions restés affamés, nous aurions remporté deux ou trois autres Ligues des champions. Nous nous sentions supérieurs et le football nous a punis »a confié Ivan Rakitic, aujourd’hui membre du Hajduk Split.

Le Barça renaît de ses cendres ?

Mais le milieu de terrain croate se montre confiant pour la suite. Emmené par une nouvelle génération dont fait partie Lamine Yamal, Gavi ou encore Pau Cubarsi, le FC Barcelone peut prétendre à retrouver les sommets. « Je pense qu'en ce moment, le Barça a des jeunes joueurs d'un grand niveau. Je pense que tout ce qui arrive est bon et qu'une fois qu'ils seront tous rétablis, ce sera très intéressant et ils auront un grand avenir » a lâché Rakitic lors d’un entretien accordé à l’émission El Pelotazo sur Canal Sur.