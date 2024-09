«Tu en dis de la m…» Pierre Ménès s’agace sur l’élection de la LFP

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré les critiques qui ont suivi l'appel d'offres de la Ligue 1, Vincent Labrune a tenu bon et a été réélu à la tête de la LFP, ce mardi, après sa victoire nette et sans bavure sur Cyril Linette. L'ancien président de l'OM conserve le soutien des présidents de club et notamment de Marc Keller, qui a, lui, voté au nom de la FFF. Sur les réseaux sociaux, Pierre Ménès a tenu à prendre la défense de son ami, président de Strasbourg.

Sans surprise, Vincent Labrune a été réélu pour un deuxième mandat de quatre ans à la tête de la LFP après sa large victoire sur Cyril Linette. Le président sortant a été reconduit avec pas moins de 85M€. Si l’opinion publique semble avoir lâché l’ancien dirigeant de l’OM, il conserve une jolie côte auprès des présidents de club les plus influents comme Nasser Al-Khelaïfi (PSG), Pablo Longoria (OM) ou encore Laurent Nicollin (Montpellier).

Officiel - LFP : Le verdict est tombé pour Labrune https://t.co/r0Vb0qZ1MO pic.twitter.com/FSJLD2DuGz — le10sport (@le10sport) September 10, 2024

Keller a voté au nom de la FFF

Représentant de la FFF durant ce vote, Marc Keller a également donné son vote à Vincent Labrune. Sauf que certains, sur les réseaux sociaux, ont cru que le dirigeant avait agi en tant que président du Racing Club de Strasbourg, ce qui n’était pas le cas comme l’a rappelé, avec ses mots, Pierre Ménès.

Pierre Ménès se lâche sur X

« Comme d’habitude tu parles et tu ne sais rien . Marc participait à ce vote au titre de représentant de la FFF qui a décidé d’apporter sa voix à Labrune ce que je regrette. Il n’en est en aucun cas le propriétaire. Tu en dis de la merde quand même » a répondu, à un suiveur, l’ancien chroniqueur du Canal Football Club.