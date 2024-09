Le PSG va annoncer deux départs surprises

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ça va bouger au PSG dans les prochaines heures. Le club parisien devrait annoncer deux départs importants, celui de Marc Armstrong, le directeur général des revenus du PSG, et de Nicolas Arndt, responsable de la billetterie, des hospitalités et des activités hors matches du Parc des Princes. Ils devraient s'envoler pour d'autres aventures.

Le mercato de l’été a été l’occasion de remodeler ce groupe dirigé par Luis Enrique et de le renforcer dans certains secteurs clés. La mission a été plus ou moins réussie, même si le PSG espérait certainement recruter un autre profil offensif pour pallier le départ de Kylian Mbappé et la blessure de Gonçalo Ramos en tout début de saison. Au total, ils sont quatre à avoir posé leurs valises à Paris : Matvey Safonov, Joao Neves, Désiré Doué et Willian Pacho.

Statu quo au PSG dans les hautes instances

Si l’effectif du PSG a connu quelques modifications, la direction n’a pas bougé. Toujours dirigé par Nasser Al-Khelaïfi, le club parisien n’a pas voulu se séparer du duo Luis Enrique-Luis Campos, qui poursuivront leurs travaux dans la capitale cette saison. Mais dans les prochaines heures, l’organigramme devrait légèrement bouger puisque deux départs seraient imminents.

Deux cadres vont quitter le PSG

Selon les informations de L’Equipe, Marc Armstrong et Nicolas Arndt devraient quitter le PSG. Le premier, qui occupait le rôle de directeur général des revenus, devrait rejoindre Jean-Claude Blanc à Manchester United. Quant à Arndt, responsable de la billetterie, des hospitalités et des activités hors matches du Parc des Princes, il devrait occuper le rôle de directeur des revenus à Strasbourg.