Mbappé - PSG : Un gros mensonge est révélé !

Alexis Brunet

Les relations entre le PSG et Kylian Mbappé n’ont pas toujours été optimales ces dernières années. Lors du début de saison 2022-2023, la situation du Français au sein du club de la capitale était trouble. Ce dernier avait notamment demandé à quitter Paris et il avait donc souhaité ne pas jouer la première rencontre de Ligue 1 contre Clermont, avant que sa situation soit éclaircie. Le PSG avait alors affirmé que l’attaquant était blessé.

À l’été 2017, le PSG frappait un gros coup sur le marché des transferts. En plus de Neymar, le club de la capitale réussissait à s’offrir Kylian Mbappé, qui était alors le meilleur crack du championnat de France. L’aventure de l'attaquant à Paris aura duré sept saisons, puisqu’il a quitté le PSG cet été pour prendre la direction du Real Madrid.

Le PSG a menti pour Mbappé

Mais l’aventure de Kylian Mbappé au PSG aurait pu se terminer bien avant cela. Lors de l’été 2022, le Français avait émis le souhait de quitter le club de la capitale, car il était déçu par les promesses non tenues sur le mercato (arrivées de Bernardo Silva et de Robert Lewandowski). Dans une situation loin d’être évidente, l’attaquant avait alors demandé à ne pas jouer le premier match de la saison face à Clermont, le temps que son avenir soit éclairci. Le PSG avait alors affirmé que le champion du monde était blessé, afin de ne pas éveiller les soupçons.

Barcola nouveau leader de l’attaque parisienne

Cette fois, Kylian Mbappé a bel et bien quitté le PSG et cela a permis à Bradley Barcola de prendre encore plus d’importance au sein de l’attaque parisienne. L’ancien Lyonnais en est devenu le véritable leader et il est très en forme depuis le début de saison. En trois rencontres de Ligue 1, l’attaquant a déjà trouvé le chemin des filets à quatre reprises. En sélection, le joueur de 22 ans a également été buteur face à l’Italie.