Vincent Labrune réélu : Bientôt des procès ?

Le duel annoncé entre Vincent Labrune et Cyril Linette à la tête de la Ligue Professionnelle de Football a eu lieu et s'est terminé sur un KO du président sortant. L'ancien dirigeant de l'OM a récolté près de 85,67 % des voix et a été réélu pour quatre ans. Sa première mission sera de lutter contre le piratage, qui a explosé cet été.

La victoire de Vincent Labrune ne souffre d’aucune contestation. L’ancien président de l’OM a été réélu à la tête de la LFP après sa très large victoire sur Cyril Linette (85,67%). Un score de dictateur pour le responsable, dont le bilan a été marqué ces dernières semaines, par le fiasco de l'appel d'offres des droits télé, conclu par un accord de 500M€ avec DAZN. Mais les dirigeants du football français n’ont en cure et ont renouvelé leur confiance en Labrune, qui a fixé le cap de son mandat en conférence de presse.

Labrune annonce la couleur

L’une de ses premières missions sera de lutter contre le piratage, qui a explosé suite aux prix annoncés par DAZN, le diffuseur officiel de la Ligue 1. « On doit travailler à créer de la valeur ensemble avec DAZN. Donc, dès demain matin, on a prévu un collège Ligue 1 avec l'ensemble des clubs pour voir comment on peut accélérer le succès de cette plateforme. On peut appuyer fort pour la lutte contre le piratage qui est un fléau. » a confié Vincent Labrune face aux journalistes.

« Le piratage c'est comme voler le sac d'une vieille dame sur un marché »

Et Labrune semble déterminé à lutter contre ce fléau. « Dès demain, on va s'attaquer au piratage sans peur sur tous les terrains : médiatique, politique, juridique. Le piratage c'est comme voler le sac d'une vieille dame sur un marché. Ici, on trouve normal que des médias expliquent comment un IPTV marche » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par L’Equipe.