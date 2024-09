Transferts : Un joueur du PSG chaud pour signer à Barcelone !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du mercato estival 2023 après la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Arnau Tenas semble avoir conservé un lien très particulier avec le club catalan où il a été formé. Et le gardien espagnol de 23 ans, sacré champion olympique cet été, ouvre d'ailleurs grand la porte à un retour au Barça au cours de sa carrière.

Le PSG a perdu beaucoup de gardiens arrivés en fin de contrat cet été comme Keylor Navas, Sergio Rico ou encore Alexandre Letellier. Mais de son côté, Arnau Tenas (23 ans) a décidé de rester au Parc des Princes où son contrat court jusqu'en 2026. Malgré le recrutement de Matvey Safonov qui le relègue au statut de numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens, Tenas restera donc un joueur du PSG pour cet exercice 2024-2025, mais il n'exclut pas un retour aux sources du côté du FC Barcelone...

Mercato : Il signe au PSG et n’en revient pas ! https://t.co/WJ769HOL4A pic.twitter.com/tMQVGWMikM — le10sport (@le10sport) September 10, 2024

Tenas regrette le Barça

Interrogé par Catalunya Radio, Arnau Tenas se livre sans détour sur son départ du Barça pour le PSG à l'été 2023, lui qui n'avait pas été prolongé par le club catalan : « J’aurais signé n’importe quel contrat. Je serais resté et j’aurais même été prêté ailleurs si je n’avais pas ma place en équipe première. Je ne comprends pas pourquoi cela ne s’est pas produit. Je ne m’y attendais pas. Ils ne m’ont pas mis d’offre sur la table pour que je puisse dire oui ou non », confie le gardien espagnol.

« Un retour au Barça ? Pourquoi pas »

Et Tenas évoque même la possibilité d'un retour au Barça au cours de sa carrière : « Oui, pourquoi pas. Barcelone sera toujours ma maison, bien sûr. Mais si de bonnes choses arrivent au PSG, où je me sens très bien, je continuerai parce que j’aime ce club […] Je ne m’attendais pas à être aussi heureux et à l’aise en si peu de temps. J’adore Paris. Je me suis très bien adapté, les gens m’ont bien traité et j’ai appris la langue très rapidement », précise néanmoins le troisième gardien du PSG, qui devrait avoir un temps de jeu très limité derrière Donnarumma et Safonov cette saison.