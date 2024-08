Le PSG officialise une grande surprise !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi, le PSG reprend du service, avec un premier match amical face à Sturm Graz en Autriche (18h30). L’occasion pour Luis Enrique de jauger les états de forme de chacun. Ce matin, le club parisien a officialisé le groupe convoqué pour ce premier rendez-vous de la saison, avec quelques surprises à la clé.

Le PSG est de retour. Si la plupart des clubs européens ont déjà disputé un voire plusieurs matchs amicaux, ce n’est pas le cas du club parisien qui va entamer sa présaison seulement ce mercredi. Ainsi, c’est en Autriche face à Sturm Graz que la bande à Luis Enrique va débuter son exercice 2024-2025.

Les recrues du PSG seront du voyage en Autriche

Un rendez-vous prévu pour 18h30. Et ce matin, le PSG a officialisé la liste des joueurs convoqués pour ce premier test de la saison, avec en son sein, quelques surprises. En effet, les dernières recrues João Neves, Matvey Safonov, et Gabriel Moscardo (recruté l’hiver dernier, mais arrivé cet été à Paris) seront bien de la partie ce mercredi. Si la reprise de l’entraînement a été un peu tardive pour les internationaux Français et Portugais notamment, certains d’entre eux sont également convoqués.

Certains cadres ne sont pas convoqués

C’est le cas de Bradley Barcola, de Randal Kolo Muani, de Warren Zaïre-Emery, ou encore de Gonçalo Ramos. En revanche, certaines stars comme Vitinha, Ousmane Dembélé, ou encore Marquinhos sont laissées au repos.