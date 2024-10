Le nouveau Neymar déjà repéré en Europe ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Transféré à Al-Hilal en août 2023, Neymar a délaissé les pelouses européennes au grand dam de millions de fans. Si l’ancienne star du PSG a fait le buzz en effectuant son grand retour après une longue blessure au genou, son successeur pourrait déjà avoir été révélé du côté de Tottenham. Auteur d’une superbe prestation ce jeudi soir, Mikey Moore a rappelé le Brésilien à James Maddison.

Ce lundi, le monde du football a vécu avec une certaine émotion le retour aux affaires de Neymar. Blessé depuis quasiment un an suite à une rupture des ligaments croisés du genou gauche, le Brésilien a disputé 14 minutes de jeu avec Al-Hilal face à Al-Ain en Ligue des Champions Asiatique. Si de nombreux fans de l’ancienne vedette du PSG regrettent son départ vers l’Arabie Saoudite, un phénomène anglais a beaucoup fait penser au numéro 10 à James Maddison du côté de Tottenham.

Messi : L’Arabie saoudite lâche une bombe pour le transfert de Neymar ! https://t.co/vC4sc83Sdl pic.twitter.com/0hkxkVBCAe — le10sport (@le10sport) October 25, 2024

« J'ai cru que nous avions Neymar sur l'aile gauche ! »

Tout juste âgé de 17 ans et né en 2007, Mikey Moore pourrait être la nouvelle pépite du football anglais. L’ailier gauche de Tottenham était titulaire ce jeudi soir face à l’AZ Alkmaar en Ligue Europa. Auteur d’une belle prestation, le phénomène des Spurs a impressionné son coéquipier notamment par sa technique, et ce dernier n’a pas hésité à le comparer à Neymar. « De la minute 45 à la minute 65, j'ai cru que nous avions Neymar sur l'aile gauche ! Moore a été brillant », a révélé le numéro 10 après la rencontre.

« C'est un garçon adorable, qui prend des informations et qui a beaucoup de talent »

« C'est un jeune garçon, un garçon brillant », poursuit James Maddison. « C'est un garçon adorable, qui prend des informations et qui a beaucoup de talent. Je serai donc là en tant que joueur plus âgé, avec, je l'espère, quelques mots sages, pour l'aider à progresser. Il a toutes les capacités. Il faut qu'il se donne à fond et qu'il continue à travailler dur, ce qu'il fait, pour être honnête avec lui ».