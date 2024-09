Le boss de l’ASSE a trouvé le nouveau «Maldini»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE a beau avoir changé de propriétaire, l'organigramme est resté quasi-inchangé. Le triumvirat composé de Jean-François Soucasse, Samuel Rustem et Loïc Perrin est toujours en place, même s'il n'est plus le seul à s'occuper de la gestion du club. Président de la formation, Ivan Gazidis fait confiance aux trois hommes et se livre même à quelques comparaisons en coulisses.

A l’ASSE, tout a changé, mais rien n’a vraiment changé. Kilmer Sports Ventures a pris la décision de ne pas tout reconstruire et de faire confiance aux hommes déjà présents comme le coach Olivier Dall’Oglio ou encore au triumvirat chargé de la gestion du club et composé de Samuel Rustem, Jean-François Soucasse et Loïc Perrin.

Gazidis place ses pions

Mais comme l’annonce L’Equipe ce jeudi, ces trois hommes travaillent désormais avec les bras droits d’Ivan Gazidis que son Jaeson Rosenfeld et « Huss » Fahmy. Passés par Arsenal, ils interviennent en tant que représentants légaux de Kilmer Sports Ventures.

L'ASSE tient « le Maldini du Forez »

Qu’à cela ne tienne, Loïc Perrin et ses deux compères conservent une grande marge de manœuvre. Ivan Gazidis apprécie, d’ailleurs, grandement le directeur sportif des Verts, comparé en interne à Paolo Maldini. Celui que le président de l’ASSE appelle « le Maldini du Forez » a joué un rôle majeur dans le recrutement de la formation cet été.