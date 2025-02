La presse espagnole annonce un gros problème pour cette star du PSG 

Alexis Brunet

Mercredi soir, le PSG s’est brillamment qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Le club de la capitale affrontera soit le FC Barcelone, soit Liverpool. La presse espagnole commence donc à imaginer des nouvelles retrouvailles entre Luis Enrique et le Barça et elle a d’ailleurs déjà ciblé le principal défaut du champion de France, un certain Gianluigi Donnarumma.

Pendant une longue période, on ne pensait pas que le PSG allait atteindre le stade des huitièmes de finale de Ligue des champions. En effet, en début de saison, les Parisiens ont multiplié les défaites et les contre-performances. Les coéquipiers de Marquinhos se sont finalement repris et ils ont réussi à arracher une place pour les barrages.

Le PSG n’a fait qu’une bouchée de Brest

Avec une victoire contre Salzbourg, puis face à Manchester City et Stuttgart, le PSG a pu obtenir son billet pour les barrages de Ligue des champions et le club de la capitale a finalement hérité du Stade Brestois. Cette rencontre franco-française a tourné à l’avantage des Parisiens, qui se sont imposés 10-0 au total, sur l’ensemble de la double confrontation. Au prochain tour, un tel score fleuve ne devrait toutefois pas être atteint, car les joueurs de Luis Enrique ont soit rendez-vous avec Liverpool, soit avec le FC Barcelone.

La presse espagnole pointe Donnarumma du doigt

La saison dernière, le PSG de Luis Enrique avait déjà croisé la route du FC Barcelone et la double confrontation avait tourné à l’avantage de Paris. La presse espagnole pense donc à une revanche et cela fait déjà parler. Interrogé par Sport, le journaliste Bruno Alemany, directeur de Play Fútbol, a été invité à souligner les points faibles du champion de France. Selon lui, en cas d’affrontement contre Paris, le Barça devra insister sur Gianluigi Donnarumma, qui n’est pas le gardien le plus serein. « En défense, je ne pense pas que ce soit une équipe très fiable. C'est une équipe qui peut faire des erreurs sur le ballon, mais plutôt des erreurs individuelles, parce qu'elle n'a pas les meilleurs joueurs dans les pieds et je pense surtout à Donnarumma. Marquinhos et Pacho ne me semblent pas non plus être les meilleurs au monde dans ce domaine. Et c'est vrai que les latéraux leur offrent beaucoup de solutions. Mais surtout, Donnarumma n'est pas très bon avec ses pieds. C'est un gardien irrégulier. »