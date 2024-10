Il révèle une réunion au sommet pour remplacer Deschamps

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui conseiller sportif et institutionnel de l'OM, Fabrizio Ravanelli est revenu sur son retour à l'OM. Ancien joueur, l'Italien espérait, il y a quelques années, faire son come-back en tant qu'entraîneur du club marseillais. Alors président de la formation, Vincent Labrune avait pensé à lui pour remplacer Didier Deschamps, mais les négociations n'avaient abouti à aucune arrivée.

Figure de l’OM à la fin des années 90, Fabrizio Ravanelli a toujours rêvé de diriger la formation marseillais. L’occasion lui a été présentée en 2012, après le départ de Didier Deschamps. L’Italien figurait alors sur la short-list de Vincent Labrune, président de l’OM à cette époque.

Ravanelli avait postulé pour la succession de Deschamps

« Le jour où j’ai passé un entretien avec Labrune pour devenir entraîneur de l’OM ? C’était en 2012, après le départ de Deschamps, chez Margarita (Louis-Dreyfus) à Zurich, avec Vincent. Ils m’ont reçu pour parler du poste d’entraîneur, j’étais dans une short-list, c’était un rêve pour moi » a confié Ravanelli dans un entretien accordé à 1988 Hebdo.

« J’ai accepté leur choix, sans rancœur »

Malheureusement pour lui, le poste avait été confié à Elie Baup. «Une heure après l’entretien, il m’avait appelé pour me dire qu’ils me respectaient beaucoup, mais qu’ils avaient fait un autre choix, celui de prendre Elie Baup. J’ai accepté leur choix, sans rancœur. J’ai croisé Vincent et Margarita dernièrement, on était content de se revoir » a confié le conseiller sportif et institutionnel de l’OM.