Il craque en direct, c’est terminé pour Messi ?

Thomas Bourseau

Lionel Messi a conservé la Copa America remportée en 2021 ce dimanche 14 juillet à Miami avec l’Argentine. Cependant, le capitaine de l’Albiceleste ne l’a pas disputé dans son intégralité à cause d’une blessure à la cheville qui l’a contraint à sortir et à laisser parler ses émotions. Des pleurs avant la retraite internationale ?

C’était l’ultime soirée d’Angel Di Maria avec l’Albiceleste. À Miami, dans le cadre de la finale de la Copa America opposant l’Argentine et la Colombie gagnée par les Argentins en prolongation grâce à un but de Lautaro Martinez, Di Maria a signé sa dernière apparition avec la sélection. Place à la retraite internationale pour Angel Di Maria. Quid de Lionel Messi ?

Lionel Messi maintient le flou pour son avenir avec l’Argentine

Avant la finale face à la Colombie, Lionel Messi avait été interrogé sur la suite de sa carrière internationale et refusait de se projeter vers une énième Copa America. « Non. En ce moment, je n’aime pas penser au-delà, je profite, je vis au jour le jour et je vois ce qui m’arrive. J’ai vécu une très belle étape en équipe nationale au cours de laquelle j’ai souffert entre guillemets parce que j’ai toujours voulu être là et essayer. Quand les résultats ne sont pas arrivés, nous avons passé un mauvais moment. Maintenant, avec ce que nous vivons, j’apprécie chaque jour ». Pendant la rencontre contre les Colombiens, Lionel Messi a été aperçu en pleurs en plein match en raison d’une blessure.

Des pleurs qui font office d’un teasing d’une éventuelle retraite internationale ?

Touché à la cheville, le capitaine de l’Albiceleste n’a pas eu d’autre choix que de céder sa place à la 66ème minute de jeu à Nicolas Gonzalez et a laissé libre court à ses émotions sur le banc de touche. Un cliché de sa cheville a circulé sur les réseaux sociaux après avoir été filmée par la chaîne qui retransmettait cette finale de Copa America 2024 : L’Équipe la chaîne. Le commentateur a expliqué que cela pourrait être sa dernière finale de Copa America, voire tout court ? La Coupe du monde 2026 se déroulera lorsqu’il aura 39 ans. Mais les supporters de l’Argentine ont tout de même scandé le nom de Messi lors de sa sortie dans les tribunes du stade de Miami. Reste à savoir si la page va être tournée pour Lionel Messi avec l’Albiceleste dans les semaines à venir.